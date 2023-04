Incendio a Massa Lombarda (Ravenna): crollato ex magazzino per la lavorazione frutta

Massa Lombarda (Ravenna), 25 aprile 2023 - Intorno alle 2 di notte un incendio (foto), le cui cause sono in corso di accertamento, è divampato in un vecchio magazzino (dismesso da una trentina di anni) per la lavorazione della frutta, situato in via Baracca a Massa Lombarda, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo unitamente ai colleghi della centrale operativa di Ravenna e del Distaccamento di Imola, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lugo. Le fiamme e l’intensissimo calore hanno provocato il crollo di parte del tetto. Le ultime squadre dei Vigili del Fuoco hanno fatto rientro poco dopo le 7, e quindi dopo cinque ore.