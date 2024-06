Incidente a Lugo, scontro auto bici: ciclista trascinata 30 metri, è grave

Lugo (Ravenna), 30 giugno 2024 - E’ stata trasportata in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena la donna di 49 anni che questa mattina intorno alle 10.30 alle porte di Lugo, mentre in sella ad una mountain bike percorreva via del Pero diretta verso la città, per cause al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna è venuta a collisione con una Fiat ‘Punto’ che procedeva in direzione di marcia opposta.

Vettura condotta da una 57enne originaria del Marocco ed al cui fianco sedeva una sua connazionale. In seguito al pauroso scontro la ciclista è stata trascinata per una trentina di metri, riportando gravi traumi e ferite. Il marito della 49enne, anch’egli in sella ad una mountain bike, è rimasto invece illeso.

Sul posto, oltre ad un’ambulanza, ad una squadra dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento e alle pattuglie del Nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, è atterrato l’elicottero di Ravenna Soccorso. Dopo aver ricevuto le prime cure sull’ambulanza, la ciclista è stata trasbordata sul velivolo, decollato con un codice di massima gravità per il nosocomio cesenate, Un tratto di via del Pero è stato chiuso al traffico per alcune decine di minuti.