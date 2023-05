Incidente Ravenna: investita sulla statale Adriatica a Glorie, grave un’anziana

Glorie di Bagnacavallo (Ravenna, 1 maggio 2023. E’ stata trasportata in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena la donna di un’ottantina d’anni che nel tardo pomeriggio di ieri a Glorie (paese che rientra in parte nel territorio di comunale di Ravenna ed in parte in quello di Bagnacavallo), mentre attraversava a piedi via Reale (statale 16 Adriatica) , è stata investita da una ‘Mazda’ che procedeva, a velocità ridotta, con direzione di marcia Ravenna-Ferrara.

Secondo una prima ricostruzione, pare che l’80enne stesse attraversando la trafficata arteria sulle strisce pedonali. In seguito all’urto è caduta rovinosamente sull’asfalto riportando traumi e ferite di medio-alta gravità. L’incidente si è verificato intorno alle 18 all’altezza del civico 205 e del bar Reale.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza unitamente all’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’ e, per i rilievi di legge, alla Polizia Strdale di Ravenna. Dopo aver ricevuto le prime cure sull’ambulanza, la donna (rimasta sempre cosciente) è stata caricata sul velivolo che è poi decollato per il ‘ Trauma Center’ del nosocomio cesenate con un codice di massima gravità.

Le operazioni di soccorso ed i successivi rilievi di legge hanno provocato disagi agli utenti della strada, con la formazione, soprattutto in direzione nord di lunghe colonne di mezzi.

lu.sca.