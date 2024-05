Incontro sulla parità di genere ai Chiostri Francescani

Domani mattina alle 10 ai Chiostri Francescani in via Alighieri si terrà la cerimonia di premiazione del progetto ‘Contiamo Pari’ sull’educazione finanziaria e la parità di genere, progetto che ha visto coinvolte le scuole a discutere di parità di genere in ambito familiare, lavorativo e sociale. Progetto organizzato con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria. Saranno presenti il Presidente della Cassa Antonio Patuelli, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri e la Direttrice della Feduf Giovanna Boggio Robutti; a loro spetterà l’intervento iniziale. Gli studenti presenti saranno 72 con i loro docenti e dirigenti scolastici. Alle 10.30 gli studenti intervistano Federica Lodi, giornalista di SkySport sul tema degli stereotipi e della parità di genere. Alle 11 presentazione e premiazione delle migliori interviste realizzate dagli studenti realizzate sul tema degli stereotipi di genere e della parità in ambito economico, lavorativo e salariale. Ore 11.30: Sfida online “Abbasso gli stereotipi”: attraverso l’app Kahoot gli studenti si sfideranno in un quiz online sui temi della cittadinanza economica, della sostenibilità e della parità di genere. Seguiranno premiazione e consegna attestati di partecipazione.