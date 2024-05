’Insieme per Lugo’, i candidati a supporto di Elena Zannoni

Una lista civica "ancora viva e vitale". Insieme per Lugo riafferma il suo ruolo attraverso la presentazione dei 24 candidati al consiglio comunale, a supporto di Elena Zannoni, in corsa per il Pd. A fronte dell’81% delle preferenze conquistate nel 2019, la lista si presenta rinnovata soprattutto nei nomi dei candidati, solo 8 dei quali erano presenti anche alle precedenti amministrative. "Più di 140 persone da studenti a pensionati hanno deciso di impegnarsi in prima persona costruendo una lista eterogenea dai solidi valori – ha precisato la candidata Elena Zannoni. "Insieme per Lugo è il simbolo di come tante persone fra loro diverse possano essere tenute insieme da un progetto in cui io credo molto e che, ostinatamente, ho seguito e anche inseguito". L’elenco dei candidati comprende i nomi di Annalisa Antonellini, avvocato civilista, Fiorenzo Baldini, presidente della consulta di Lugo Ovest, Claudio Bertocchi, responsabile dell’ufficio decentramento del comune di Ravenna, Stefano Biondi, geometra e vice presidente della consulta di Lugo Nord, Mauro Bulzacca "Valenti", coordinatore del Rione Madonna delle Stuoie, Chiara Colzano, insegnante di sostegno, Daniele Capra, responsabile logistico di Terremerse e consigliere di Lugo Est, Anna Giulia Gallegati, attuale assessora alle politiche culturali, Fabio Ghiselli, responsabile della gestione prodotti alla Diemme e componente del direttivo del rione Cento, Roberto Governa, pensionato, Jessica Iannarella, presidente del comitato gestione asilo Corelli, Gloria Mazzanti, ex cassiera e responsabile del comitato soci Coop Bassa Romagna, Pietro Messina, dipendente dell’Unione dei Comuni, Alessandra Morici, presidente fondatore del Centro Studi Danza, Attilio Paffile, imprenditore del settore tessile, Luigi Pezzi, ingegnere e attuale vice sindaco, Noemi Ricci "Marzia", ex presidente del centro sociale Il Tondo, Stefano Scardovi, coordinatore e capogruppo della lista, Ombretta Toschi, ex assessore, Italo Tozzi, commerciante in pensione, Marina Ugolini e Daniela Versari entrambe pensionate e Anna Zuccherelli, infermiera.

Due gli eventi in programma, organizzati dalla lista. L’incontro del 13 maggio prossimo, alle 20,30 al polo tecnico scolastico di via Lumagni dedicato alle comunità solari e del 22 maggio nel Salone Estense della Rocca sempre alle 20,30 dedicato alle donne e alle varie implicazioni con lavoro famiglia e maternità.

Monia Savioli