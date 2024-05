La candidata Brunelli alle 17.30 interviene alla Pol.2000 Tennis

Oggi alle 17.30 è in programma un incontro fra la candidata al Consiglio Comunale Michela Brunelli e la sezione Tennis della Pol. 2000 Cervia, nella sede della polisportiva stessa, in via Maccanetto 12.

Si tratta del primo di una serie di incontri su alcune tematiche specifiche (sport, cultura, imprenditoria, diritti delle donne) che Michela Brunelli organizzerà nel corso della campagna elettorale, importanti momenti di confronto con la cittadinanza per capirne ancor meglio istanze e necessità. Brunelli, in gioventù giocatrice di basket, è attuale assessore comunale allo sport.