La costruzione dell’Europa nell’opera di Varsori

Torna alla biblioteca Oriani la rassegna di presentazioni e incontri con gli autori ’InContemporanea. La storia si fa in biblioteca’. Il nuovo ciclo, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna nella prospettiva delle prossime elezioni per il Parlamento Europeo, ha come tema conduttore l’Europa. Si comincia domani, alle 17, con la presentazione del volume di Antonio Varsori, ’Storia della costruzione europea dal 1947 a oggi’ (il Mulino 2023). A distanza di oltre settant’anni dal varo del Piano Marshall, il libro ricostruisce la storia del processo d’integrazione europea nei suoi diversi aspetti, economici, sociali, culturali. L’autore ne discuterà con Lucrezia Ranieri (università di Siena) e Sandro Rogari (università di Firenze, presidente della Fondazione Casa di Oriani).