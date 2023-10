La difesa: "Dimostrato che genitori non sono responsabili"

"Nel corso del processo abbiamo dimostrato che genitori del piccolo Edoardo non sono responsabili della tragedia che, secondo il Tribunale di Ravenna, è dipesa dall’omesso intervento del bagnino del Mirabeach".

E’ quanto in una nota hanno sottolineato gli avvocati Antonio Zanacca del Foro di Bologna, Giovanni Zauli del Foro di Forlì-Cesena e Siegfried Menotto Zauli sempre del Foro di Forlì-Cesena in merito alla sentenza emessa martedì pomeriggio per la morte di Edoardo Bassani, il bimbo di quattro anni di Castrocaro Terme annegato il 19 giugno 2019 in una piscina di Mirabeach, spazio acquatico all’interno del parco Mirabilandia alle porte della città romagnola.

Ovvero la condanna a un anno di reclusione, con sospensione condizionale della pena, per il giovane bagnino di salvataggio, un cesenate neo-maggiorenne. E l’assoluzione degli altri cinque imputati per omicidio colposo in cooperazione: ovvero i genitori, "perché il fatto non costituisce reato" sotto il profilo del II comma (formula usata qualora il tribunale ritenga la prova insufficiente o contraddittoria); e i tre accusati legati alla struttura - direttore Parco, direttrice operativa e responsabile area - "perché il fatto non sussiste".

Il giudice Natalia Finzi ha inoltre condannato bagnino e Parco quale responsabile civile, a risarcire in solido le parti civili in separata sede. Entro 90 giorni verranno depositate le motivazioni della sentenza. Il procuratore capo Daniele Barberini aveva chiesto condanne per tutti e sei gli imputati: è dunque altamente probabile un ricorso in appello una volta esaminate le motivazioni.

"Purtroppo - prosegue la nota - una sentenza non può restituire agli straziati genitori un figlio perduto, ma è importante (dal punto di vista umano e giuridico) che – all’esito di un giudizio di primo grado nel corso del quale la loro posizione è stata approfondita sotto ogni aspetto – sia stata giudizialmente riconosciuta l’impossibilità di muovere agli stessi alcun rimprovero".