La food creator. Eva Andrini alle 18.30

ScrittuRa Festival sarà oggi a Fusignano (al Parco Piancastelli alle 18.30) con Eva Andrini, una delle più note food creator racconta la storia di una passione per la cucina e di come è riuscita a trasformarla in una professione. Nel suo libro “Per passione” (DeAgostini) racconta: "È stata nonna Giusy a insegnarmi per prima a mettere le mani in pasta. Ricordo le domeniche mattina trascorse a casa sua, a girare il ragù nella pentola o a tirare la sfoglia per le lasagne: era come una specie di rito magico". Fra le più giovani e talentuose creator di GialloZafferano, Eva Andrini ha raccolto le ricette a cui è più affezionata, i trucchi per comporre il proprio menù settimanale dalla colazione alla cena, senza dimenticare merende e spuntini.