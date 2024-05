La ’Missitalia’ di Durastanti

Claudia Durastanti presenta stasera alle 21 il libro Missitalia (La nave di Teseo). Appuntamento con ’Bronson Reading’ è al Bronson, in via Cella 50, a Madonna dell’Albero (ingresso libero con prenotazione su Dice). Sarà Durastanti ad inaugurare questo nuovo format; l’autrice torna dopo il successo di La straniera, finalista al premio Strega e tradotto in più di 25 paesi. Missitalia è un romanzo percorso dalle figure magiche e sfuggenti di tre donne, unite da una rete di corrispondenze invisibili eppure tangibili, tra epoche antiche e future, in un Meridione che diventa Terra. L’autrice ne parlerà in un incontro condotto da Martina Carnesciali, copywriter e giornalista di “La Stampa”; i presenti potranno ascoltare alcuni brani da MissItalia letti dall’attrice ravennate Camilla Berardi, accompagnata dalla sonorizzazione live di R.Y.F.

Missitalia è un romanzo che, di fronte alla Storia, sceglie di raccontarne una propria: è una feritoia sulle possibilità taciute o soltanto immaginate nel tempo. Durastanti racconta la storia di Amalia Spada, avventuriera lontana dai tumulti che agitano l’insorgente nazionae; di Ada, che si ritrova invischiata in un Sud perturbante e magnetico che rivoluzione il corso della sua esistenza e di A., donna solitaria e libera che ha nel suo passato un marito, ma anche il bisogno di andare lontano.