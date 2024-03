La musica di maggio nei luoghi alluvionati

Ravenna Festival porta gli artisti nei luoghi colpiti dall’alluvione, nei comuni della collina e dell’Appennino. Nasce così ’Romagna in Fiore’, festival nel festival dal 10 maggio al 2 giugno, durante il quale artisti come Vinicio Capossela, Neri Marcorè, Elena Bucci, Daniele Silvestri, Manuel Agnelli, Giovanni Lindo Ferretti saranno protagonisti di spettacoli gratuiti e green, senza palcoscenici o luci artificiali. Gli appuntamenti, otto in tutto, saranno di pomeriggio, in luoghi del territorio di Ravenna e Forlì Cesena che il pubblico raggiungerà dopo brevi percorsi a piedi con l’accompagnamento di Romagna Trail.

Aprirà la rassegna, il 10 maggio alle 18 a Castel Raniero a Faenza, Vinicio Capossela insieme a Don Antonio, con le ‘Canzoni terrestri’. Il programma è stato presentato ieri a Forlì dal soprintendente di Ravenna Festival Antonio De Rosa e dal direttore artistico Franco Masotti. "Non era scontato : ha detto Michele de Pascale, presidente della Provincia di Ravenna : che i territori coinvolti, viste le enormi difficoltà, riuscissero a cogliere lo spirito di questa proposta, invece è stato così’. L’idea era di portare un’offerta culturale alta nei comuni più piccoli e di mantenere l’attenzione su quei luoghi che hanno subìto i danni più gravi anche a causa delle frane. Sarebbe bello se ’Romagna in fiore’ non finisse quest’anno".

Gli spettacoli, tutti alle 16 tranne il primo, si terranno oltre che a Faenza, a Riolo Terme, Brisighella, Modigliana, Tredozio, Galeata, Conselice, Sarsina fino alla località La Torraccia "Ravenna Festival - ha spiegato Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì Cesena - ha fatto una scelta importante, collegata a quanto tragicamente abbiamo vissuto tutti 10 mesi fa".

Dopo Capossela toccherà a Neri Marcorè il 12 maggio a Riolo Terme alla Casetta del Vento. Il 18 maggio il testimone passerà a Giovanni Lindo Ferretti e a uno stregone delle percussioni come Simone Beneventi con ‘Ferita su feritae lamento e lode’. Daranno voce al dolore dei borghi di Brisighella e Modigliana con un evento a Olimpo di Monte Fregnanello. Il 19 maggio doppio appuntamento: mentre Elena Bucci propone un frammento dal suo ‘Canto alle vite infinite’ con Christian Ravaglioli alla fisarmonica, Paolo Benvegnù ci regala brani dal suo ultimo disco ‘È inutile parlare d’amore’. L’appuntamento è a Tredozio, all’Agriturismo Pian di Stantino. Il 25 maggio toccherà a Moder con l’ensemble d’archi de La Corelli, e a Murubutu con la Moon Jazz Band, nel territorio di Ravenna, a La Torraccia. Il 26 maggio Daniele Silvestri sarà a Galeata, nell’abbazia di Sant’Ellero. Mentre il primo giugno Manuel Agnelli sarà a Conselice nei terreni della Cab Massari. Chiude il 2 giugno Dardust affiancato dal Sunset String Quartet nell’Abbazia di San Salvatore in Sommano. Infine le immagini di Silvia Camporesi saranno in mostra al Palazzo del Monte di Pietà di Forlì da maggio. Alcuni scatti compariranno anche al Pala De André e nel programma di Ravenna Festival. Info 0544 249244 www.ravennafestival.org. Prenotazione obbligatoria dal 21 marzo sul sito del Festival.

Annamaria Corrado