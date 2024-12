’La musica secondo Cumali’ alla Rocca

Nel pomeriggio di oggi la sala Baracca del Comune di Lugo (piazza Martiri 1) ospita l’evento ’La musica secondo Roberto Cumali’, con la presentazione del libro ’Io voglio la musica’, edito dalla casa editrice ’Tempo al libro’. Modera l’incontro l’editore Mario Gurioli.

Il romanzo, che è il primo di Cumali, parla di musica, di amicizia e di quarant’anni di storia della vita del suo protagonista, Ibor, e di Nicola, di Lucia e di Giacomo, così uguali ma così diversi tra loro, nati e cresciuti in un paese della provincia romagnola, con le loro ambizioni e speranze, le loro inevitabili delusioni e i dolori in un periodo del mondo e in un’età in continua evoluzione. Al centro della storia c’è la loro ricerca di se stessi e di un ruolo nella vita, e di quel comune denominatore che li ha sempre uniti, da cercare di non spegnere mai: la musica e l’amicizia.