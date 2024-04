‘La poesia delle immagini’. Visita guidata per bambini

Sabato, alle 16, nella Manica lunga della biblioteca Classense, la bibliotecaria Sandra Dirani accompagnerà le famiglie, con bambini dai 3 anni in su, in una visita guidata gratuita alla mostra ’La poesia delle immagini. Sonia Maria Luce Possentini tra illustrazioni e libri’. Dopo la visita, le famiglie potranno ascoltare racconti e poesie letti dai volontari di ’Nati per leggere’. La successiva visita guidata sarà il 25 maggio, alle 10.30. Per prenotazioni: tel 0544-482112. L’esposizione è interamente dedicata alla grande illustratrice emiliana, vincitrice di numerosi riconoscimenti tra cui il ’Premio Andersen’ come migliore illustratrice (2017). La mostra si sviluppa tra i volumi illustrati da Possentini: da ’La poesia delle immagini’ a ’L’alfabeto dei sentimenti’, da ’Fiabe e leggende’ a ’Sogni con la coda’, in un ricco percorso che testimonia la straordinaria visione artistica e la tecnica usata dall’illustratrice, fatta di "Pastelli, matite colorate… e tanta gioia!", per citare l’artista. Orario della mostra: da martedì a venerdì: 15-18.30, sabato: 10-13, 15-18.30, chiuso lunedì e festivi.