La poesia e gli autori del ’900 nei testi scolastici

Nuovo appuntamento oggi alle 17 nella Sala conferenze di Casa Guerrini a Sant’Alberto con gli Aperitivi Letterari. L’incontro sarà dedicato alla poesia e ai poeti dei libri scolastici della prima metà del ’900, fra cui: Zietta Liù, Lina Schwarz e Angiolo Silvio Novaro.

A presentare l’iniziativa Matteo Nicolucci, presidente dell’associazione ’Il glicine’, in dialogo con Angelamaria Golfarelli,poeta, e Laura Sciancalepore, attrice; accompagnamento musicale con il flauto di Elena Canarecci. All’epoca la scuola elementare riconosceva grande importanza allo studio della poesia dedicandovi diverse pagine dei libri di testo. I componimenti proposti agli allievi dovevano avere requisiti inderogabili fra cui la rima e, in continuità con il regime fascista, spesso affrontavano temi come la guerra, i balilla, il concetto di patria. L’ingresso è libero, per informazioni 348-9508631