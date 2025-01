La sala connessa con il mondo. Il Mar mette in palio tremila euro

Tremila euro in palio per chi produrrà l’idea migliore per valorizzare la Arts & New Media room e connetterla con il mondo esterno. È questo il nuovo e ambizioso concorso del Mar – Museo d’arte di Ravenna – aperto a tutti, singoli e gruppi (in questo caso massimo 5 persone).

La Arts & New Media Room è uno luogo di sperimentazione, condivisione e partecipazione, dedicato alle arti contemporanee e curata dalla conservatrice e curatrice Giorgia Salerno. Ospita progetti di ricerca artistica, arti performative e installazioni site-specific, ponendo l’accento sul coinvolgimento del pubblico, la curatela digitale e le nuove frontiere dell’AI. La Arts & New Media room accoglie giovani artisti attivi a livello nazionale e internazionale, con un focus su attività laboratoriali e di confronto tra generazioni diverse. Attualmente ospita il progetto ’Spazio neutro’.

Il concorso, a partecipazione gratuita, è quindi aperto a designer, creativi, architetti, progettisti, tecnici, studenti con un’idea per far dialogare la Arts & New Media room con la città e non solo. Il Mar cerca soluzioni creative, tecnologiche e coinvolgenti che vadano oltre i confini fisici del museo. Le iscrizioni per il concorso (dal titolo ’Hack the Museum’) sono aperte fino alle ore 23:59 del 16 febbraio. Dopo una selezione preliminare, i finalisti parteciperanno alla giornata dell’hackathon, l’evento finale che si terrà domenica 23 marzo al Mar. Durante questa maratona creativa, i partecipanti lavoreranno per sviluppare le loro idee, collaborando con mentor ed esperti per trasformarle in progetti concreti. Le idee saranno valutate da una giuria di esperti composta da figure di spicco della cultura e dell’innovazione. I progetti saranno valutati sulla base di alcuni criteri, e ad ognuno di essi verranno attribuiti dei punteggi: innovazione (max 30 punti), fattibilità (max 20 punti), impatto sociale e coinvolgimento (max 25 punti), sostenibilità (15 punti), coinvolgimento della comunità (5 punti) e presentazione e chiarezza (max 10 punti).

Sul sito del Mar (mar.ra.it), è possibile trovare il regolamento e il modulo di iscrizione (il progetto vincitore verrà premiato con 3 mila euro, il secondo classificato, invece, con 1500 euro).