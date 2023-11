"L’area C in mani private"

"Quella che arriva da Regione, Comune Ravenna e ente Parco del Delta del Po è una notizia buona a metà: il (tardivo) esercizio di prelazione da parte dell’ente Parco verrà infatti esercitato solo sulle aree A e B di Ortazzo e Ortazzino, lasciando in mani private l’area C". Così Silvia Zamboni, consigliera dei Verdi in Regione. Interviene anche il consigliere di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi: " Se con una ‘cordata’ sono stati messi in campo 437.000 euro per permettere all’ente parco di esercitare il diritto di prelazione sulle aree A e B di Ortazzo e Ortazzino (a ora in mano a un’immobiliare) l’Area C è in balia di interessi privati e di chiacchiere elettorali". Perché, attacca: "Spendono soldi pubblici per comprare le parti A e B intoccabili da nessuno per nessuna ragione che non sia la conservazione della natura", ma "lasciano l’area C ai privati che se la passano ogni volta incassando più di quello che avevano speso". E Fratelli d’Italia: "L’atto, che riteniamo dovuto, considerato che si tratta di aree di interesse ambientale elevato – dice la capogruppo in Regione Marta Evangelisti- ci sembra comunque tardivo e ci fa nascere alcune perplessità".