Le poesie di Roberto Zaccaria

Prosegue a Casola Valsenio la rassegna ’Il maggio dei libri’ con Roberto Zaccaria che domani alle 20.45 nella Sala N. Biagi presenterà il suo libro di poesie ’Correre senza esserci’ (Ladolfi Editore). Nel corso dell’incontro, organizzato dalla Biblioteca comunale, l’autore dialogherà con Beppe Sangiorgi con intermezzi musicali del chitarrista Andrea Malatesta. Roberto Zaccaria, nato nel 1987, originario di Russi e residente a Riolo Terme, è alla sua terza raccolta di poesie, preceduta da ’Il poeta beato’ nel 2011 e ’Cielo di metallo’ nel 2015. Laureato in Filosofia, svolge una professione tecnica ma conserva intatta la passione per la poesia, nata negli anni dell’Università. "Per me – spiega – la poesia è un mondo parallelo a quello reale, un mondo del ricordo e del sogno che fa avvertire meno il peso della vita di oggi".