L’esposto in procura: "Roncalceci, case a rischio in via Pugliese se piove"

Il Comitato ’Noi Ci Siamo’ annuncia un (ulteriore) esposto in procura. I problemi, racconta il comitato in una nota, riguardano la frazione ravennate di Roncalceci, che conta poco meno di 700 abitanti. "Non bastava il sovra alluvionamento del 2023, oggetto di un esposto in Procura, adesso con la ricostruzione del ponte sulla via Pugliese si sono costruite le condizioni per creare rischi, pericoli e disagi per una parte dell’abitato di Roncalceci", riportano i cittadini. Questa strada "è da sempre la via di uscita dell’abitato verso Ravenna, volendo evitare la trafficata e pericolosa via Ravegnana, e adesso con il perdurare oltre ogni limite del cantiere del ponte di Ragone sul fiume Montone, è stata indicata come via alternativa per il traffico, compresi i camion che da questa strada non sono mai passati vista la sua sezione e il tipo di rilevato stradale tipico delle strade locali".

Gli abitanti "sentono vibrare le case quando passano i mezzi più pesanti mentre qualche stupido l’ha presa per un autodromo e sfreccia a velocità assurde a rischio di gravi incidenti visto che le case si affacciano direttamente sulla strada".

Altra cosa definita "incredibile" è come "è stato rifatto il ponte sul canale consorziale Fossone, che era sicuramente datato e realizzato in mattoni e ad arco. Adesso è stato realizzato con manufatti in cemento a sezione quadrata ancorati alle sponde del canale con muri in cemento causando, in modo evidente, la riduzione della sezione di deflusso del canale".

La cosa "incredibile e pericolosa è che i fossi che dal paese scolano nel canale, prima erano attrezzati con manufatti in cemento e con clapet di chiusura per evitare il ritorno dal canale, adesso sono stati sostituiti da grossi tubi in plastica corrugata inevitabilmente privi di valvola di non ritorno . Questo vuole dire che in caso di piena nel canale l’acqua risalirà nel fosso laterale alla via Pugliese e ci allagherà le 11 abitazioni che per quota sono sotto il livello di massima piena del canale ? A noi del Comitato non interessa il “chi” o il “perché”, ma faremo sicuramente un ulteriore esposto alla Procura per fare emergere" questa situazione, per evitare che si verifichino problemi a Roncalceci.