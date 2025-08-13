Note e letture al cimitero di Salecchio con Massimo Cirri

Per Ferragosto Palazzuolo sul Senio è la meta preferita da chi abita nel Faentino e nel Lughese per godere del fresco e partecipare ad eventi. Tra cui ‘Comuni mortali’, in programma nei pomeriggi e sere di venerdì 15 e sabato 16 agosto nel cimitero dismesso di Salecchio per iniziativa di Massimo Cirri, giornalista e conduttore di Caterpillar, Rai Radio 2, che trascorre l’estate in zona. "Ho quasi acquistato il cimitero – precisa Cirri – perché ero l’unico partecipante all’asta bandita dal Comune, ma manca ancora l’atto di cessione. L’ho fatto per il dolore di vedere crollare le mura e la cappelletta di un luogo pieno di memorie e perché penso che un cimitero sia un posto utile per pensare".

Si comincia il 15 agosto alle 18.30 con ‘Duo Chiari in tra la Terra e il cielo’: Leonardo e Maria Sole Chiari, percussioni, chitarra e voce propongono brani sul tema dell’ultimo viaggio. Alle 21 lo scrittore casolano Cristiano Cavina leggerà Stephen King al buio nel cimitero. Cavina insegna alla Scuola Holden ed è in libreria con ‘Tropico del fango’ sull’allagamento di Faenza e sulle frane nella valle del Senio.

Si riprende sabato 16 agosto alle 18 con ‘Letture ad alta voce’ a cura dei partecipanti al workshop guidato da Mirko Artuso, attore, regista e scrittore. Alle 18.30 è in programma ‘Treviso-N’dar’: Muostapha Fall, Francesca Brotto, Sara Fabris e Giuliana Gallopin raccontano un viaggio di solidarietà in carro funebre da Treviso al Senegal. Alle 21 ‘Ritratti di famiglia’ a cura di Mirko Artuso con il Teatro del Pane di Treviso.

"Come gli scorsi anni, la partecipazione agli eventi è gratuita – precisa Cirri – ma è gradita un’offerta per il restauro del camposanto. Alle 20, nei due giorni, cena sull’erba con cibi propri. Sarà attivo un servizio navetta da Palazzuolo (piazza del Mulino), assicurato gratuitamente, da un gruppo di medici, disponibili durante il tragitto a fornire consulenze informali".

Per informazioni: Massimo Cirri cell. 380.3421414 e pagina facebook ‘Camposanto di Salecchio’.

Beppe Sangiorgi