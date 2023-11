Letture e danza sul tema femminile

Si intitola ’Farfalle Bianche’ (con incipit di Sandra Melandri), lo spettacolo in programma questa sera alle 21.30 al Mama’s Club - Circolo Arci La Scintilla in via S.Mama 75, a Ravenna. Sono previste letture di Adriana Corbelli e Daniela Denti

Coreografie e danze di Linda Compagnoni e Sara Plazzi. La regia dello spettacolo di lettura e danza è di Adriana Corbelli; il filo conduttore è la ragione che conduce alla consapevolezza del proprio essere donna, riconoscendo il proprio potenziale lavorando sull’autodeterminazione. Una crescita dell’empowerment femminile.