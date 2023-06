Liceali da tutta Italia al Rasi Agone Placidiano, i premiati

La XII edizione dell’Agone Placidiano, gara nazionale di traduzione a premi dal greco antico organizzata dal Liceo Alighieri di Ravenna e rivolta agli alunni dell’ultimo anno dei Liceo Classici, svolta il 18 febbraio, è giunta a conclusione sabato con la premiazione svoltasi al Teatro Rasi. La nuova responsabile scientifica, Francesca Faraggiana dell’Università di Bologna, ha preparato la prova da tradurre e commentare, un passo dalla I Olintica di Demostene. L’associazione ex Alunni del Liceo Ginnasio ’Dante Alighieri ha offerto i premi per i vincitori dell’Agone, studenti di scuole di Pistoia, Rovigo, Roma e Trieste. Alla questa premiazione è seguita quella del Piccolo Agone Placidiano, una gara di traduzione dal greco svolta il 15 aprile scorso sulla base di prove preparate dal Liceo Alighieri e inviate ai 35 licei iscritti di 13 regioni italiane, i cui docenti hanno curato la somministrazione agli alunni prescelti dei primi quattro anni di corso – circa un migliaio, in questa edizione – decretandone poi i vincitori di sede. Ai 35 vincitori sono stati offerti libri e gadgets offerti dai vari sostenitori della manifestazione, dalla Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, alle Biblioteche Classense e Oriani, da RavennAntica, La Cassa di Ravenna, Qn-Resto del Carlino, oltre a biglietti gratuiti per Ravenna Festival e di Emilia-Romagna Concerti. Ultimi ad essere premiati sono stati i vincitori di Ravenna: per il primo anno Cristiana Isella, per il secondo Gabriele Masé, per il terzo Margherita Germanò, mentre per il quarto si sono classificati ex aequo tre alunni che si sono particolarmente distinti in importanti competizioni nazionali: Danilo Pica, Davide Turci e Maria Costanza Rabotti. In particolare Pica, dopo essersi classificato secondo nell’Agon Polymatheias del Liceo ’Paolo Sarpi’ di Bergamo, è stato assieme alla Rabotti fra i sei alunni dell’Emilia Romagna qualificati alle finali dei Campionati di Lingue e Cultura Classiche. Essendo gli alunni interni dell’ultimo anno esclusi per regolamento dall’Agone Placidiano, è riservata a loro una sezione particolare del Piccolo Agone, cui è risultata vincitrice Chiara Evangelisti, che già si era affermata quattro anni prima nel Piccolo Agone. Tutti i vincitori del Piccolo Agone del Liceo Alighieri otterranno un premio speciale in denaro dalla famiglia della professoressa Emanuela Branzanti, docente prematuramente scomparsa.