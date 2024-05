"Lo shuttle ripartirà nel 2025": "Collegamento ’solo’ sospeso. Bene l’inserimento di Cervia"

Shuttle Italy, progetto che coinvolge Visit Romagna e Apt Servizi, "sarà sviluppato per step e coprirà entro il 2025 anche Ravenna. Su questo stanno lavorando la società che propone il servizio con le realtà locali di bus operator, per raggiungere la fattibilità operativa". A dirlo l’assessore al turismo Giacomo Costantini. Nell’edizione di martedì il Carlino aveva dato conto della mancanza della nostra città tra quelle collegate dal servizio di shuttle con l’aeroporto Marconi di Bologna; il servizio è stato attivo fino al 2019. Stando alle parole dell’amministratore, dunque, la mancanza del collegamento è solo temporanea. Come si è arrivati a questo punto? Costantini fa un passo indietro: "Non va dimenticato che dopo la pandemia il settore è stato fortemente penalizzato e molti bus operator sono entrati in crisi di mezzi e tuttora di personale. Nonostante il sostegno della nostra amministrazione fosse confermato, non è stato quindi possibile riproporre il servizio, che tra l’altro proprio a Ravenna prima che da altre parti, era stato avviato con la modalità door to door: lo shuttle aveva come prima fermata la stazione di Ravenna (per poi proseguire verso lido di Classe, Lido di Savio e Cervia) e da qui taxi e ncc completavano il collegamento con le strutture ricettive della città e dei lidi".

"Per far ripartire un servizio così completo e complesso tenendo in considerazione l’entrata in funzione del people mover e il trend in aumento nella scelta dell’auto a noleggio (il covid ha accelerato fortemente per il turismo la scelta del mezzo autonomo a scapito del trasporto collettivo) è stato necessario mettere in campo una sinergia forte e più larga. Stiamo già lavorando – conclude l’assessore Costantini – perché dal prossimo anno sia ricompresa anche Ravenna e il fatto che sia stato dato annuncio dell’inserimento di Cervia è un ottimo risultato, perchè ci permette per esempio di aprire da subito un ragionamento per Lido di Savio e Lido di Classe".