L’omaggio a Gio Ponti

Stasera alle 21 il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza (viale Baccarini 19) ospiterà il concerto conclusivo della 24esima edizione di Emilia Romagna Festival che in poco più di due mesi ha presentato 55 appuntamenti con oltre 600 artisti coinvolti, in 37 location distribuite tra le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara. Sul palco il New Made Ensemble con la prima assoluta de ’La corrispondenza’, un omaggio della pianista e compositrice Rossella Spinosa a Gio Ponti, in cui i testi di questo straordinario artista si intersecheranno con la musica. Il New Made Ensemble è composta da Edoardo Lega (clarinetto), Andrea Stringhetti (violoncello) e Consuelo Battiston (voce recitante). L’evento è stato pensato in occasione della mostra su Gio Ponti ospitata in questi giorni al Mic e che sarà possibile vedere con una visita guidata prima del concerto, alle 19 (prenotazione al numero 0546/697311; costo della visita guidata 11 euro).

"Uno spettacolo di musica, parole e arte visiva, dove testi e immagini di opere di Ponti saranno presentate in alternanza all’esecuzione di nuove musiche dedicate all’artista", dichiara Rossella Spinosa. Il costo del biglietto è di 10 euro, mentre gli over 65 e gli under 25 pagheranno il prezzo ridotto di 7 euro (1 euro fino ai 10 anni). I biglietti sono disponibili su Vivaticket.