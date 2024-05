Manifesti di FdI imbrattati: "Denunciamo"

Vernice rossa sui manifesti elettorali di Fratelli d’Italia. Dell’episodio, avvenuto in via Corbari a Faenza, ne ha dato notizia ieri il consigliere comunale Stefano Bertozzi e il coordinatore comunale FdI Robert Brocchi: "Si stanno moltiplicando episodi di intolleranza da parte di ignoti. Anche in altre parti della città i manifesti sono stati strappati, e di recente nella nostra bacheca della piazza sono stati appiccicati adesivi". I rappresentanti di FdI si riservano di sporgere denuncia: "Ma a parte questo, in città si respira un’aria pesante. Sarebbe opportuno che tutta la politica prendesse le distanze da questo modo di fare".