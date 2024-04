Mercatini dell’usato: appuntamento con ’La Pulce nel baule’

Per chi cerca occasioni ai mercatini dell’usato il prossimo appuntamento è domani con La Pulce nel Baule. L’iniziativa, nel parcheggio del Pala De André a Ravenna, si tiene dalle 8 alle 18 di domenica 28 aprile. Le altre date: 26 maggio; 22 settembre; 27 ottobre; 17 novembre. Per quanto riguarda il mercatino “gemello”, “La Pulce d’Acqua” - dalle 8.30 alle 18.30, in Darsena - nuova edizione il 12 maggio; poi il 9 giugno; l’8 settembre; 13 ottobre; 3 novembre; 8 dicembre. Le mostre mercato de “La Pulce” sono ormai da decenni diventate un appuntamento fisso che consente a tutti di acquistare a prezzi contenutissimi libri, bijoux, oggettistica, abbigliamento, giochi.