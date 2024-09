Mercoledì il saluto a Giorgio: "A dicembre un torneo per lui"

Si terranno mercoledì 28 agosto i funerali di Giorgio Allegri, il 26enne ex pallanotista ravennate morto venerdì dopo essere caduto in un dirupo mentre, assieme a un amico, stava praticando un’escursione sulle Dolomiti bellunesi. La Procura competente ha già concesso il nulla osta alle esequie. Il feretro partirà alle 15 dalla camera mortuaria di Ravenna e alle 15.30 sarà celebrata la messa nella chiesa di Santa Maria in Porto. Oltre ai genitori, che oggi faranno rientro in città, Giorgio lascia due fratelli. La sua tragica scomparsa, avvenuta venerdì scorso a seguito di una caduta fatale, ha scosso profondamente la comunità ravennate e il mondo della pallanuoto. Nelle ore successive alla sua morte, sui social si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio. Tra i primi a esprimere il proprio dolore c’è stata la Jesina Pallanuoto, società che aveva avuto modo di affrontarlo in numerose occasioni. Anche la Rari Nantes Bologna ha voluto ricordare Giorgio con un messaggio toccante: "Da avversario ti abbiamo affrontato tante volte con la calottina del Ravenna, ma c’è sempre stata grande stima e rispetto nei tuoi confronti". Parole che riflettono l’atteggiamento di Allegri, riconosciuto per la sua lealtà e correttezza, valori fondamentali nel mondo dello sport. Non sono mancati i messaggi di affetto da altre società, come quello della WaterPolo Persiceto, che ha scritto: "Avversari in vasca, mai nemici". Un ricordo che si fa eco del profondo legame umano e sportivo che Giorgio riusciva a instaurare con tutti coloro che incontrava. Fino a un paio di anni fa Giorgio Allegri aveva giocato nella Pallanuoto Ravenna, nei campionati di serie C e serie B. E da bagnino di salvataggio, nel 2016, aveva salvato una bambina dall’annegamento.

Il presidente della Ravenna Pallanuoto, Cesare Bagnari, ha ricevuto un messaggio di cordoglio anche da parte del presidente della Federazione Italiana Nuoto (Fin), Paolo Barelli. La Ravenna Pallanuoto ha inoltre deciso di intitolare un torneo in suo onore, che si terrà nel mese di dicembre. "La manifestazione si terrà a dicembre – spiega Bagnari –, si tratta di un evento che già c’era ed era intitolato a un altro mio compagno di squadra, Francesco Caliandro. Si sono tenute 14 edizioni fino al 2019, poi interrotte a cause del Covid. Quest’anno il torneo ripartirà e sarà dedicato anche alla memoria di Giorgio".

l. p.