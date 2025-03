Mezzi blindati in partenza per il Kosovo

Cessati i bombardamenti in Serbia, da metà giugno 1999 iniziò lo smantellamento del rischieramento Nato all’aeroporto di Pisignano dove per tre mesi erano stati operativi gli F 15 Usa in missione oltre Adriatico e gli F 104 italiani in attività di copertura; contemporaneamente cominciò il trasferimento di uomini e mezzi dall’Italia al Kosovo dove veniva dispiegata la forza di pace Kfor su mandato Onu in cui erano impegnati anche i militari italiani (e lo sono tuttora). Nella foto l’allestimento di un convoglio di mezzi blindati, allo scalo merci di Ravenna, destinato a raggiungere Pristina.

A cura di Carlo Raggi