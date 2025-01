"Mi aspetto code e nuovi semafori"

"Perché non far coincidere i lavori di manutenzione al ponte mobile con quelli che aveva in programma Rete ferroviaria italiana? Si sarebbero almeno concentrati i disagi in un solo periodo dell’anno". E’ quanto si domanda Mounir Reguez, dipendente della Marcegaglia. Come tanti altri lavoratori dei colossi dell’industria ravennate, anche lui si è ritagliato una pausa caffè in un bar di via Trieste: abitudine che a partire da lunedì potrebbe diventare un lusso.

"Prepapariamoci a code di mezz’ora su questa strada. Mi auguro che almeno i camion vengano deviati dal percorso che altrimenti li porterebbe a incunearsi alla Darsena. Immagino occorreranno dei semafori mobili in più. Insomma, mettiamoci il cuore in pace, saranno due lunghe settimane".