"Mi mi sono sentita accolta"

"L’apertura del mio studio olistico nel quartiere Alberti, mi ha portato subito fortuna: dopo una settimana ho scoperto di essere incinta del mio primo figlio, poi ne è arrivato un altro. Mi sono subito sentita accolta dagli altri commercianti che hanno provato i miei massaggi e poi sono diventati, non solo clienti, ma anche un bel biglietto da visita. Il passaparola ha funzionato alla perfezione. Da parte mia non posso che ricambiare garantendo la massima collaborazione in occasione delle varie iniziative che animano il quartiere, sempre ben frequentato e trafficato a ogni ora del giorno".