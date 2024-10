Muore noto ristoratore, le parole dell’amico: “Estroso e solare, Antonio ha dedicato una vita al suo locale”

Ravenna, 14 ottobre 2024 – La morte di Antonio Mazzetti, gestore della Trattoria San Romualdo, ha suscitato profondo cordoglio, in particolare nel mondo della ristorazione ravennate. “Conoscevo Antonio da tantissimi anni – lo ricorda Maurizio Bucci –, ci siamo incontrati in molte occasioni, soprattutto in iniziative legate all’enogastronomia. Antonio era una persona estrosa e solare, e ha sempre lavorato con grande tenacia nella sua trattoria”. Recentemente, Mazzetti aveva confidato di voler fare investimenti nel suo locale, approfittando di una legge regionale per migliorare le attrezzature, chiedendo anche consiglio a Bucci in merito.

Il suo ricordo di Antonio si affianca a quello di Giovanni Gennari del Boschetto, un altro ristoratore scomparso in un incidente. “Antonio ha passato la vita dedicandosi al lavoro con grande passione, a San Romualdo era un’istituzione. Faceva il cuoco e gestiva la anche la sala. La stanchezza può farti perdere lucidità, il suo incidente è un triste esempio di quanto possa essere dura questa professione”, conclude Bucci.