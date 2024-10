Quarto incidente mortale a Ravenna in 24 ore: moto contro trattore, centauro perde la vita

Ravenna, 13 ottobre 2024 – Quarto incidente mortale sulle strade ravennati nell’arco di 24 ore, oggi pomeriggio sulla via Sant'Alberto, la stessa dove ieri ha perso la vita l’operaio 41enne Marco Capozza. L’incidente di oggi, che ha visto lo scontro tra una moto e un trattore agricolo, si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Carlina, a San Romualdo. A perdere la vita è stato il centauro, un cinquantottenne.

Erano circa le 15.30 quando la moto, una Bmw di grossa cilindrata, stava procedendo su via Sant'Alberto dal paese verso Ravenna. Nella direzione opposta arrivava un trattore agricolo con rimorchio pieno di sacchi in procinto di svoltare a sinistra in via Carlina. Alla vista del mezzo, il centauro ha tentato una disperata frenata, visibile dai segni sull’asfalto, ma non è riuscito a evitare lo schianto.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, con anche l’elicottero che è ripartito senza caricare il paziente dichiarato morto sul colpo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Ravenna che hanno chiuso via Sant’Alberto in quel tratto per procedere con i rilievi.