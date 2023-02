Musca a processo per bancarotta "Fallimento della Sicro Consulting, 4 anni e 6 mesi a lui e alla moglie"

Quattro anni e sei mesi di reclusione per Giuseppe Musca e altrettanti per la moglie Susi Ghiselli. Questa è stata la richiesta di condanna, formulata ieri mattina dal pm Lucrezia Ciriello davanti al collegio penale, al termine di un’ora e mezzo di requisitoria nell’ambito del processo che vede imputati l’immobiliarista 72enne, ex vicesindaco di Ravenna negli anni ’80, e la commercialista 54enne, per il fallimento della società di consulenze Sicro Consulting srl. L’avvocato Filippo Furno, difensore di Musca e Ghiselli, ha invece chiesto l’esclusione della responsabilità penale degli imputati perché il fatto non sussiste, in subordine di riconoscere le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti (per Musca, come ha detto il pm Ciriello, "formalmente incensurato, ma dominus di varie situazioni fallimentari"; per Ghiselli una recidiva semplice che l’avvocato Furno ha però sottolineato riferirsi a "un fatto risalente nel tempo"). Nella requisitoria il pm Ciriello ha parlato delle "molte società che facevano capo a prestanome, scoperte dalla guardia di Finanza: 16 di cui solo 5 non erano riconducibili al gruppo Musca e tutte abbastanza coeve, fallite". Per quanto riguarda la Sicro Consulting srl, come ha ricordato la pubblica accusa, "Musca ha detto di non avere avuto ruoli salvo poi ammettere, dopo qualche...