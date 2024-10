Musica greca all’Alighieri

Oggi alle 17.30, nel ridotto del Teatro Alighieri, ci sarà il concerto ’Teleion: frammenti di musica greca’, con Camilla Lopez (voce e percussioni) e Matteo Ramon Arevalos (pianoforte, percussioni e composizione). Teleion era, per i greci antichi, il sistema musicale “perfetto”.

Il Duo Lopez-Arevalos esplora l’universo della musica in gran parte sconosciuto dell’antica Grecia. La musica antica greca sopravvissuta ha ispirato la realizzazione di questo concerto, con l’aiuto della traduzione e traslitterazione di Dimitris Soukoulis, per voce, pianoforte/pianoforte preparato e percussioni.

Lopez e Arevalos si sono uniti nel 2018 per un progetto dedicato alla cantante cilena Violeta Parra che ha debuttato alla Microscope Gallery di New York: questo è stato l’inizio di una collaborazione originale tra e la cantante-attrice Camilla Lopez, da sempre innamorata della musica e del pianista - compositore Matteo Ramon Arevalos, con una formazione accademica e con la passione per la sperimentazione e la contemporaneità dei suoni.

Il concerto, realizzato dall’associazione Ge. Ne. Ra. in collaborazione con Fondazione Ravenna Manifestazione, contribuisce a sostenere ’Emergency’ negli aiuti a Gaza. L’ingresso è ad offerta libera.