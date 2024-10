"Negli anni mi è stato utile"

Stefania Baldini ha 66 anni, è pensionata e abita a Ravenna. Ha preso appuntamento dal suo medico di famiglia per la somministrazione del vaccino antinfluenzale: "Faccio il vaccino contro l’influenza ogni anno da diversi anni. In generale sono favorevole ai vaccini quindi da quando il mio medico me l’ha consigliato ho acconsentito a farlo.

Penso sia utile per tutti per prevenire complicanze e ammalarsi il meno possibile, poi certo non dà una copertura completa ma sicuramente io negli anni ho notato che mi è stato utile per stare bene anche durante la stagione invernale".