Nel 1962 il centenario di Nullo Baldini

Nel 1962 fu costituito il Comitato per le celebrazioni per il centenario della nascita (30 ottobre) di Nullo Baldini, socialista, pioniere della cooperazione. Ne fu presidente Bindo Giacomo Caletti. Fra le tante iniziative messe in campo fino al 1964, ci fu anche la stesura di una raccolta di saggi su Baldini e la storia della cooperazione. Il volume fu consegnato al presidente della Repubblica Giuseppe Saragat (al centro della foto) l’1 marzo ‘68. Con Saragat sono i membri del Comitato fra cui gli autori dei saggi: Luigi Dal Pane, Aldo Berselli, Alfeo Bertondini, Sergio Nardi, Giorgio Porisini.

A cura di Carlo Raggi