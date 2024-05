"Nessuna presidenza di commissioni al centrodestra"

In questa legislatura, "nessuno dei Gruppi Consiliari di Centro Destra, che ha rappresentato la vera opposizione a Cervia, ha avuto Presidenze di Commissioni Consiliari per motivazioni a me non note ma che, sicuramente, hanno denotato un atteggiamento estremamente biasimevole di tutta la Maggioranza del Consiglio Comunale". La critica arriva da Gianluca Salomoni (gruppo Indipendenza). Critiche infine sulla gestione della conferenza dei capigruppo, "esperienza estremamente deludente, poiché praticamente codesta riunione, oltre ad essere relativamente interessante, in quanto si apprendevano determinate notizie sulla Comunità in anteprima, di fatto non era altro che un luogo in cui venivano comunicate (e quindi imposte!) decisioni già prese verosimilmente “da terzi” in altre sedi".