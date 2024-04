Niente patente: sanzione da 5.000 euro

Una sanzione da oltre 5.000 euro per guida senza patente, risultata revocata dal 2015 e mai più conseguita. E il fermo del veicolo per tre mesi. Questo quanto contestato giovedì scorso dalla polizia locale a un 40enne residente in città. Da qualche tempo gli agenti tenevano d’occhio l’uomo a seguito di varie segnalazioni da parte di cittadini circa la sua pericolosa condotta di guida. La costanza e gli accertamenti svolti, anche tramite appostamenti in abiti civili, sui veicoli in uso al sospettato, hanno permesso di coglierlo alla guida e contestargli tutte le violazioni del caso. Nel corso dei controlli è emerso anche che l’auto era gravata da fermo fiscale e che il diretto interessato negli ultimi cinque anni era già stato sanzionato per ben due volte per la medesima violazione.