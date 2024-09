"Non ho più lacrime. Così non si vive"

"Non ho neanche più le lacrime – dice Federica D’Amore, alluvionata di via Massimo d’Azeglio a Faenza –, non ho la forza. Dovrò far capire a mia figlia che non tornerà più in casa. Cosí non si vive più, non posso più avere paura dopo una giornata di pioggia: è inaffrontabile, la terza alluvione non doveva esserci. Ora siamo qui ad aiutarci ed è tutto più semplice, ma dopo aver ripulito tutto siamo di nuovo soli e io in casa mia non ci posso rientrare. Ho dieci anni di mutuo, devo trovare aiuto, doveva essere stato fatto qualcosa prima. L’acqua mi arriva ancora circa al polpaccio e non riesco neanche ancora a entrare in casa mia, solo dopo varie telefonate l’acqua è iniziata a calare".