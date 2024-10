La nonna d’Italia è di Faenza: Mozart, la cioccolata e i cappelletti, ecco i 114 anni di Claudia

Faenza (Ravenna), 15 ottobre 2024 – Dall’alba del secolo scorso agli anni 20 del Nuovo millennio, passando per due guerre mondiali, il boom economico, gli anni di piombo e più di recente la pandemia da Covid-19 e le alluvioni.

La vita della faentina Claudia Baccarini, 114 anni compiuti il 13 ottobre, si è intrecciata con la storia del Paese che la festeggia come donna più longeva d’Italia, nona tra le persone più anziane al mondo. Lei infatti è nata nel 1910, lo stesso anno in cui Giorgio V salì sul trono di Inghilterra e venne fondata la nazionale italiana di calcio.

Oltre un secolo di vita che domenica è stato celebrato dai figli che hanno dato alla nonna d’Italia una cinquantina tra nipoti e pronipoti. Una famiglia numerosissima, spalmata tra Italia, Stati Uniti e Oriente, che però non dimentica di prendersi cura di Claudia, restituendole l’amore che lei ha donato dedicando la vita alla crescita dei figli. Sono ben dieci quelli avuti dal marito Pietro Baldi, sindaco di Faenza dal 1951 al 1956.

“Mia nonna si è presa cura della famiglia con il suo carattere di ferro – dice la nipote Maria Carla Albini Ricciòli, che tra l’altro è medico geriatra a Pesaro –. La prima figlia è mia mamma, che compie novant’anni, poi sono arrivati gli altri nove di cui purtroppo uno è venuto a mancare”.

In tanti si sono riuniti nella casa di famiglia in centro a Faenza per celebrare un compleanno più unico che raro. “Le hanno fatto preparare una torta al cioccolato perché a mia nonna piace molto – continua la dottoressa Albini Ricciòli –. Purtroppo quest’anno non sono riuscita a partecipare alla festa ma ricordo l’ultima volta che sono andata a Faenza e le ho fatto fare un po’ di ginnastica. Mia nonna è ancora lucida, ha solo qualche piccolo problema di vista ma continua a lavorare a maglia. È sempre stata un’ottima ricamatrice”.

Molto riservata, come tutta la famiglia, Claudia Baccarini ha festeggiato circondata dall’affetto dei suoi cari senza rinunciare all’eleganza con una camicia color panna, un cardigan nero a pois chiari, collana e orecchini di perle. “Mia nonna tiene molto a essere sempre in ordine, per il compleanno aveva anche una bella acconciatura”.

Il segreto per arrivare a 114 anni? Prendersi cura della famiglia, pregare e non rinunciare a hobby e passioni. “Da qualche anno abbiamo scoperto che mia nonna sa suonare il pianoforte – continua la nipote – e ascolta molta musica classica, da Mozart a Beethoven”. Per superare il secolo di vita è importante seguire una dieta particolare? “Mia nonna adora la cucina romagnola, soprattutto i cappelletti, ma le piace molto il cioccolato e non rinuncia al té”.