Notte dei musei, ingresso a 1 euro al Nazionale

La Notte dei Musei è un appuntamento ormai atteso nel maggio del Museo Nazionale di Ravenna, che anche quest’anno prolungherà l’apertura al pubblico sabato dalle 20 alle 23 (ultimo accesso ore 22.30) alla tariffa simbolica di 1 euro. L’apertura straordinaria è resa ancora più interessante dalla conversazione delle ore 21: sarà infatti la dottoressa Letizia Lodi, direttrice del Museo e responsabile delle collezioni di pittura emiliana della Pinacoteca di Brera, a condurre nelle sale recentemente riallestite i visitatori, in un percorso tra affreschi, dipinti, ceramiche e arti plastiche. Anche i piccoli visitatori sono i benvenuti alla serata in museo: a loro è riservato l’appuntamento delle 20.30 con #favolealmuseo. Il titolo della narrazione, che si svolgerà nel II chiostro, è ’Incontri nella notte’ e sarà l’ispirazione per il laboratorio creativo che si svolgerà, dopo la lettura, nell’aula didattica. Non serve la prenotazione.