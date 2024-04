Notte del liceo classico tra arte e mitologia

Torna la Notte nazionale del liceo classico nella decima edizione, che domani dalle 18 alle 24 vedrà riempire la sede di via Santa Maria dell’Angelo 1. Saranno tante anche quest’anno le occasioni offerte dagli studenti per vivere l’ambiente scolastico in modo alternativo e trasmettere la cultura. "La Notte Nazionale – dice la studentessa di 4^ AC Silvia Trushi – ci fa rivivere i luoghi scolastici in un’altra prospettiva". Ma il bello della Notte Nazionale è anche nei laboriosi preparativi che la precedono. "I ragazzi ogni anno rappresentano che cos’è per loro la scuola – dice la dirigente Paola Falconi – partecipare alla serata è un modo per entrare dentro al liceo senza pregiudizi, per vivere il classico e percepire il clima degli studenti". I ragazzi, infatti, si fanno promotori dei loro interessi. "È bellissimo che le scuole aderiscano a questa proposta nazionale e si mettano in moto per la città – dice l’assessora alla Scuola, Martina Laghi – gli studenti ci rendono partecipi del loro percorso didattico e mostrano la bellezza della scuola".

"Dalle 18.30 alle 19.30 si svolgeranno i Ludi Mitici – dice Francesco Berdondini della 2^ AC – in collaborazione con la scuola elementare Martiri di Cefalonia, una lezione di mitologia e giochi per i più piccoli". Alle 19 si svolgerà la premiazione del concorso di narrativa ‘Un racconto da prima pagina’. A seguire, ‘Le storie incredibili di Palefato’ a cura della 1^ BC e alle 20.30 ‘Le mie poesie non cambieranno il mondo’ della 2^ Art (anche alle ore 22). Sempre alle 20.30, verrà rievocata, dalla 1^ AC, la sfida tra un campione di scacchi americano e uno russo, paragonati ad Achille e Ulisse, nello spettacolo tratto dal romanzo ‘La mossa del matto’. Lo studio della civiltà classica diventa, quindi, uno strumento per riflettere sulla contemporaneità, come accade anche alle 21.30 con ‘Xenia e Xenofobia’, a cura della 2^ AC, ripetuto alle 22.30. Alle 21.30 si svolgerà anche il ‘Simposio’ della 3^ AC e le ‘Heroides’, rappresentazione che simula, mostrando il backstage, la preparazione dello spettacolo stesso da parte della 5^ BC. Invece, a cura della 5^ AC, alle 21.45 e alle 22.30, ‘Inside Art, tableaux vivants’. Alle 22 si svolgerá il ‘Dialogo tra filosofi’, a cura della 4^ AC e ‘L’importante è vincere: le Olimpiadi ieri e oggi’, a cura della 1^ AC. Poi, verrà giudicato Dante nello spettacolo delle 22.30, a cura della 3^ AC: ‘Processo infernale: Dante alla sbarra’. Non mancherà la musica del coro e orchestra Areion alle 23.15. A concludere saranno le letture a cura delle classi 5AC e 5^ BC. Tra le attività continuative il ‘virtual tuor: museo delle scienze del liceo classico’, il cortometraggio ‘Ciak si gira: registi per un giorno’ e ‘In cucina con gli antichi: mageiroi e coqui’.

Caterina Penazzi