Nubifragio su Ravenna, fogne in tilt e strade allagate

Non solo Lugo e Faenza. Una bomba d’acqua ieri pomeriggio ha mandato in tilt anche le fognature di Ravenna. In pochi minuti sarebbero caduti 50 millimetri di pioggia, a forte intensità. Notevoli i disagi al traffico in conseguenza degli allagamenti delle strade. Situazione critica sulla Ravegnana, allagamenti in zona Darsena e sulla Molinetto, parzialmente sommerso il sottopasso di viale Europa, tra Ponte Nuovo e la città. Criticità anche su viale Randi e via Rubicone, dove l’acqua zampillava dai tombini. A Villanova di Ravenna un principio di tornado, poi dissoltosi. Allagate anche via Mordani, via San Vitale e via Vallona. Si stima siano caduti tra le 17.30 e le 19.30 dai 35 ai 50 millimetri di pioggia.