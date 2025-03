Nuovo auditorium, il Comune partecipa al bando per i fondi

Realizzare un auditorium nello spazio dell’ex Garage Europa con un’operazione di partenariato pubblico-privato. Questo l’obiettivo della giunta comunale, che annuncia la partecipazione al bando pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere i finanziamenti necessari a portare in porto l’operazione. Il bando ha l’obiettivo di selezionare, ai fini del finanziamento, i progetti delle amministrazioni relativi ad aree dismesse o in disuso, orientati alla rigenerazione, alla riqualificazione e all’infrastrutturazione, nonché per l’attrazione di investimenti privati volti al rilancio economico. Il Comune pertanto presenterà il progetto di realizzazione di un auditorium a mare, nell’area compresa tra la spiaggia di Milano Marittima e il ciale due Giugno in corrispondenza della prima Traversa, così da realizzare "una struttura innovativa e polivalente, destinata a soddisfare le necessità di comunicazione e di espressione artistica-culturale, oltre che spazio da destinare a conferenze e incontri."

L’area, il cosidetto waterfront, oltre alla realizzazione dell’auditorium sarà servita da un ampio parcheggio scambiatore per cittadini e attività ricettive, al fine di favorire un innovativo approccio alla mobilità sostenibile sul territorio, con particolare attenzione alla fruizione della fascia costiera di Milano Marittima, già oggetto negli ultimi anni, di importanti interventi di riqualificazione che hanno visto ridisegnare gli spazi pubblici compresi tra stabilimenti balneari e strutture alberghiere, garantendo fruibilità e accessibilità a tutte le categorie di utenti.

L’intervento, il cui costo complessivo è stimato in 8,5 milioni, è previsto con una operazione di partenariato pubblico-privato, che comprende l’affidamento della progettazione esecutiva, la realizzazione dell’opera, la manutenzione e gestione dell’intero complesso per il periodo di tempo necessario a conseguire l’equilibrio economico finanziario. Il contributo richiesto è pari a 5,5 milioni, che saranno messi a disposizione per la realizzazione dell’opera ed il Comune, come previsto dal bando, dovrà partecipare con un cofinanziamento di almeno il 10% dell’importo; i restanti 3 milioni saranno a carico del soggetto privato aggiudicatario del partenariato.

Così il sindaco Mattia Missiroli: "La strada per la realizzazione dell’auditorium si sta percorrendo in tempi spediti. Abbiamo avviato tutte le procedure amministrative per ottenere i finanziamenti previsti dallo Stato per la riqualificazione delle aree dismesse. Presenteremo un progetto di partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale, nella forma della concessione a soggetti privati, per lo sviluppo della progettazione esecutiva e per la realizzazione e la gestione futura dell’intero comparto. Auspichiamo che gli sforzi fatti per raggiungere in tempi brevi questo obiettivo, possano essere premiati, così da garantire proposte concrete al rilancio della città. Lo scopo è quello di liberare le aree a terra ed i giardini delle strutture ricettive, al fine di qualificare l’offerta turistica complessiva e garantire decoro e maggiore fruibilità delle stesse, soprattutto negli spazi collettivi. L’auditorium è una nuova luce nella città che dovrà garantire iniziative culturali tutto l’anno."