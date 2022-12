Ocean Viking arriva a Ravenna: porto sicuro per 113 migranti

’Porto sicuro’ per 113 migranti, a Ravenna arriva la Ocean Viking

Ravenna, 28 dicembre 2022 – Il 31 dicembre, verso le 13, la nave Ocean Viking dell’ong Sos Méditerranée, con 113 migranti a bordo, attraccherà alla banchina del terminal crociere di Porto Corsini.

La notizia si è diffusa ieri mattina, mentre il ministero degli Interni stava decidendo la destinazione della nave. In un primo tempo, sembrava dovesse dirigersi a La Spezia, poi il cambio di rotta e l’indicazione di Ravenna. L’ufficialità è giunta in serata, ma il prefetto Castrese De Rosa, in accordo con il sindaco de Pascale, si è mosso preventivamente convocando nel primo pomeriggio una riunione con Capitaneria di porto, strutture sanitarie e di accoglienza, le forze dell’ordine e gli amministratori locali (per il Comune l’assessore Moschini).

A bordo della Ocean Viking ci sono anche tre neonati che si trovavano su un gommone alla deriva nel Mediterraneo, al largo delle coste nordafricane. L’Italia, scrive la stessa Ong su Twitter, "ha assegnato un porto molto lontano, invitando la nave a dirigersi a La Spezia" ma "poche ore dopo ha riassegnato un porto ancora più distante.

Ravenna, a 900 miglia nautiche (1650 km) di distanza, a circa 4 giorni di navigazione". Dalla ong si dicono "sollevati" per i migranti soccorsi ma allo stesso tempo "preoccupati" per eventuali altre imbarcazioni in difficoltà: "perché in questo momento – sottolinea infatti Sos Med – siamo l’unica nave ong operativa in mare".

"Dal sindaco ho avuto immediatamente la massima collaborazione" ha aggiunto il prefetto De Rosa. Davanti al terminal di attracco, verrà allestita una tendopoli. "A Ravenna - ha precisato De Rosa - non c’è la possibilità di ospitare 113 persone. Il ministero ci comunicherà la lista degli smistamenti e abbiamo già allertato i pullman per i trasferimenti verso le varie destinazioni".

"Mi sono subito messo a disposizione del prefetto – ha commentato il sindaco de Pascale – non appena mi ha avvertito dell’arrivo della nave dei migranti. Pensiamo alle donne, agli uomini, a tre neonati che hanno passato il giorno di Natale in mezzo al mare e al freddo. Da noi riceveranno il massimo dell’accoglienza possibile".

De Pascale aggiunge un commento politico: "È paradossale che la nave della ong sbarchi a Ravenna su decisione di un Governo composto da forze politiche da sempre contrarie ad accogliere migranti nei porti. Sono curioso di leggere che dichiarazioni faranno coloro che si sono sempre detti oppositori degli sbarchi nei porti italiani".

Questa mattina i tecnici compieranno un sopralluogo a Porto Corsini. Il 31 dicembre, quando la Ocean Viking attraccherà alla banchina del terminal crociere, verrà immediatamente eseguito uno screening per appurare le condizioni dei migranti. Il primo a salire a bordo sarà il medico della sanità marittima. Successivamente le forze dell’ordine verificheranno lo status di tutti i migranti, attraverso le foto segnaletiche.

Mobilitata, naturalmente, la struttura sanitaria.

Mentre all’esterno verrà montata una tendopoli, sarà la Caritas a fornire pasti caldi.