’OlmO. Io corro per vendetta’. Quando lo sport è ricerca interiore

Questa sera alle 21 il Teatro Socjale di Piangipane, nell’ambito della rassegna ’Al Socjale’ organizzata da Ravenna Teatro, ospiterà la messa in scena di “OlmO. Io corro per vendetta” di Eugenio Sideri, in scena Enrico Caravita di Lady Godiva Teatro – Epica dell’Acqua. "Quando Alberto Marchesani, runner e inventore dell’Epica dell’acqua, mi ha parlato di queste competizioni, ho pensato che fossero dei matti. Chi te lo fa fare, mi dicevo, di correre nel deserto per sei giorni consecutivi? Nemmeno i premi, irrisori. La sfida con se stessi? Con la Natura? Poi ho conosciuto Marco Olmo. E a lungo, con Alberto, ci siamo di nuovo confrontati. Forse ho capito. E ho iniziato a scrivere".

È così che Eugenio Sideri - drammaturgo, scrittore e regista che da oltre trent’anni scrive per la scena e che ha fondato, nel 2001, Lady Godiva Teatro - descrive la genesi di uno spettacolo che porta lo spettatore a correre dentro se stesso, in quella sfida perenne con le nostre paure che solo noi possiamo affrontare e provare a superare. "Il suo nome – prosegue – è quasi una leggenda, nelle corse ultra trail. Un nome che evoca vittorie e imprese. Un uomo, che ha cercato riscatto nella corsa. E quando le parole si azzerano, quando il clamore si cheta, quando le medaglie lasciano il posto al respiro e al battito del cuore, ecco, lì abbiamo cercato Marco Olmo. Abbiamo scavato nella sua vulnerabile umanità e abbiamo provato ad indagare, ad immaginare, a raccontare. Siamo partiti da alcuni aneddoti e imprese che ha compiuto, abbiamo provato a respirare con lui, indotti da quella ‘tigna’ che si fa ostinazione, cocciutaggine, che respira vendetta e riscatto. Atleta, uomo o eroe? Sicuramente modello che non cerca imitazioni pedisseque, non segue e non offre regole e comportamenti, ma che si mostra e ci mostra quella possibilità di non smarrire la propria personale ricerca di se stessi. La sabbia cancellerà le impronte, ma non la storia di Marco Olmo".

Dopo lo spettacolo, Sideri presenterà il suo libro dal titolo ’Kraugè. Tre tragedie moderne’ (ed. Pendragon): in tempi come questi, dove lasciarsi il passato alle spalle è diventata una moda, Sideri decide di fare una scelta controcorrente, utilizzando il suo teatro in maniera politica e soprattutto sociale. Da questa consapevolezza nascono i tre spettacoli raccolti in queste pagine, le cui vicende gridano ancora vendetta (kraugé, dal greco antico: il “grido”, che può essere lamento o anche protesta) e aprono gli occhi su qualcosa che è stato e non dovrebbe più essere, ma che viene rimarcato dalla cronaca quotidiana. Insieme al regista, alla presentazione interverranno lo storico Andrea Baravelli, la giornalista Federica Angelini e gli attori di Lady Godiva Teatro Enrico Caravita e Carlo Giannelli Garavini.

Intero 12 euro; ridotto 10 under26, abbonati a La Stagione dei Teatri, residenti a Piangipane. I biglietti sono in vendita su ravennateatro.com; 0544/36239 /333 7605760