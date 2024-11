Orliński, il controtenore che piace anche ai giovani

Nuovo appuntamento con la ‘Trilogia d’autunno’ al teatro Alighieri di Ravenna. Oggi alle 15.30 andrà in scena ‘ Beyond’, ilrecital del controtenore polacco Jakub Józef Orliński accompagnato dall’ensemble ’Il Pomo d’Oro’ . Lo spettacolo l include brani vocali e strumentali di compositori del primo barocco italiano, molto noti in vita e oggi pressoché dimenticati: oltre agli ancora grandi Claudio Monteverdi, Giulio Caccini, Johann Caspar Kerll e Francesco Cavalli figurano nomi raramente ascoltati, come Pallavicino, Marini e Jarzebski. Orliński con una combinazione di voce celestiale, interpretazione impeccabile e look casual ha saputo diventare virale e oggi frequenta i palcoscenici internazionali e conquista anche il pubblico più giovane,

"Con questo programma voglio concentrarmi sul significato della parola ‘Beyond’ – spiega Jakub Józef Orliński – in particolare nel senso che questa musica risuona al di là del suo tempo. È ancora attuale, ancora viva, vibrante, toccante, coinvolgente e divertente. Insieme a ’Il Pomo d’Oro’ e ai suoi acclamati musicisti, vi porterò oltre i limiti di un concerto classico o di un concetto musicale, in un viaggio di scoperta. Sono aiutato nel mio intento dal mio caro amico Yannis François, che con le sue ricerche d’epoca ha scovato alcuni pezzi straordinari".

’Beyond’ è stato incluso dal Times fra i migliori album classici del 2023 e di questi tempi Orliński e Il Pomo d’Oro stanno portando quei brani in tournée in tutto il mondo. Capace di eseguire capriole e funambolismi con quella sua voce calda e brillante, in esecuzioni al contempo disinvolte e intense, Orliński ha una passione per la breakdance, che per qualche tempo ha praticato anche a livello agonistico. Una preparazione che certo gli giova per conferire una fisicità più consapevole ai personaggi che interpreta sulla scena.

Fondato nel 2012, Il ’Pomo D’Oro’ – il cui nome fa riferimento a un’opera di Antonio Cesti – è un ensemble caratterizzato da un’autentica e dinamica interpretazione delle opere e delle composizioni strumentali del periodo barocco e classico. I musicisti sono specialisti della performance storicamente informata. L’ensemble collabora con direttori quali Riccardo Minasi, Stefano Montanari, George Petrou, Enrico Onofri... Il Concertmaster Zefira Valova guida l’orchestra in vari progetti; dal 2016 Maxim Emelyanychev ne è il direttore principale e dal 2019 Francesco Corti è il direttore ospite principale.

