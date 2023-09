Ostello abbandonato, bisogna intervenire

Siamo al limite, l’Ostello della Gioventù nel quartiere Darsena è ormai fatiscente, vetri rotti, personaggi poco raccomandabili all’interno, degrado e disagio la fanno da padrone, si registrano oltretutto atti di violenza con interventi delle forze dell’ordine.

Non c’è più tempo, bisogna intervenire immediatamente per rimettere in ordine non solo la struttura ma anche l’intera zona dove, ricordiamo, ci sono parchi, scuole e strutture per anziani. Nell’ultima riunione del 14 u.s. del Consiglio Territoriale Area3, ho posto il problema per l’ennesima volta, insieme al mio gruppo ’3Darsena Cambiamo il Comune’, per un’attenzione maggiore e il ripristino dell’area in questione.

Al di là dei tecnicismi, delle proprietà, dei fallimenti dei vari gruppi, diventa urgente da parte dell’Amministrazione comunale verificare le presenze all’interno dell’ostello, bonificare la struttura esistente sul territorio comunale, chiudere i vari accessi e garantire sicurezza, oggi palesemente assente. Restiamo attenti e aspettiamo, dopo alcuni anni, l’intervento immediato e risolutivo da parte del Comune.

Nicola Tritto

Capogruppo Consiglio territoriale . Area3 ’3Darsena Cambiamo il Comune’.