Pacchetti con calze, cioccolatini e presine. Domani la distribuzione della Caritas

La Caritas di Ravenna ha preparato dei pacchetti destinati alle persone in difficoltà, e la distribuzione si svolgerà domani nella sede del nuovo Emporio Caritas, in via Narsete 71, dalle 9 alle 12.30.

Il pacchetto comprende due paia di calze, alcuni cioccolatini e una presina cucita a mano. Inoltre, sarà allestito anche un grande cesto, per chi desiderasse altre calze.

L’iniziativa, che si ripete ogni anno da diverso tempo, vede la partecipazione non solo dei volontari Caritas, ma anche di tante altre persone che, in un modo o nell’altro, si mette a disposizione per donare o creare del materiale destinato alle famiglie e persone che faticano a permettersi dei beni di prima necessità. Le calze, infatti, sono state donate dal ’Calzificio Santerno’ (Sant’Agata sul Santerno, Lugo), che hanno regalato alla Caritas migliaia di confezioni di calze da donna.

"Un grande grazie alle ’mercatinare’, che anni fa pensarono a questa iniziativa per il ’mercatino di piazza Duomo’, e che si protrae anche oggi al nuovo emporio come segno di amicizia e collaborazione tra noi della Caritas – spiega Lidia Spadoni, tra le organizzatrici di questa iniziativa benefica –. Ci spinge sempre la speranza di donare un piccolo sorriso a chi riceve il dono: un regalo che non ha grande valore, ma che ha in se il grande amore con cui è stato pensato dalla Caritas sempre al servizio di chi è nel bisogno".

Oltre alle tante calze a disposizione, quest’anno ci sono anche le presine, più di 500, realizzate a mano dai volontari Caritas e da chiunque si sia messo a disposizione per contribuire.