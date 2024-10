Palestra all’ex Di Più pronta a metà novembre

Saranno consegnati probabilmente entro la metà del mese prossimo, i lavori di ristrutturazione dell’ex supermercato Di Più di via Macello Vecchio a Lugo.

Come da progetto approvato nell’aprile scorso dalla Giunta comunale in carica in quel periodo, l’edificio, libero ormai da anni, sarà trasformato in una palestra che diventerà sede di riferimento per alcune delle realtà sportive del territorio. Si tratta in particolare delle due società di judo, che un tempo occupavano gli spazi del nuovo auditorium in fase di completamento, e della boxe. L’edificio, di proprietà comunale, è stato riaperto negli ultimi anni solo come sede elettorale della precedente Amministrazione durante le elezioni del 2019.

Nel prossimo weekend presterà la sua facciata, già decorata da disegni di street art, al progetto artistico inserito nel programma del Lugo Vintage Festival, celebrativo della storia del negozio di musica Flexi che lo fronteggia. La Graffiti Exhibition, che si terrà dalle 15 alle 22.30 di sabato 19, consentirà di realizzare un graffito a tema musicale.

Il progetto di ristrutturazione dell’edificio, inserito nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana, consentirà di realizzare al suo interno due ambienti destinati alle attività sportive di judo e boxe per un costo di un milione e 400 mila euro interamente coperto da risorse comunale.

Il recupero di quello che originariamente era un fabbricato per le lavorazioni artigiane e che negli anni ’90 è stato trasformato in un supermercato, prevede che, oltre ai due spazi dedicati alle attività sportive, venga realizzata anche una saletta civica con ingresso indipendente.

Le due palestre con pavimento in legno saranno rispettivamente di 242 metri quadrati per il judo – spazio necessario per appoggiato il tatami – e 159 metri quadrati per la boxe, con i relativi spogliatoi, servizi igienici e docce.

Tutti i locali hanno già ottenuto il parere favorevole da parte del Coni per lo svolgimento di attività non agonistiche. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta, si procederà ora, dopo la pubblicazione della gara di appalto, all’affidamento dei lavori.

In seguito saranno anche definiti gli interventi destinati al parcheggio di fronte all’ingresso dell’ex Di Più, inseriti fra i progetti di ripristino post alluvione che stanno interessando ora piazza 1° Maggio in centro.

Monia Savioli