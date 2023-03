Palio del Niballo: ecco tutte le date e le novità

È stato definito il programma delle manifestazioni del Niballo Palio di Faenza 2023. Per il 19° anno consecutivo, la disputa della Bigorda D’oro, alla 25ª edizione, avverrà di sabato sera, il 10 giugno, con la formala di gara del tutto identica a quella del Palio, cinque serie da quattro tornate l’una. Le prove si svolgeranno alla sera. Come avviene dal 2016 le tre sessioni di prova allo stadio si dovrebbero svolgere sia per la Bigorda che per il Palio la settimana antecedente la gara, al lunedì, mercoledì, con i test ufficiali, e poi al venerdì. Dovrebbero essere confermate solo sei giornate di test fra Bigorda e Palio. Una novità sarà la presentazione obbligatoria di due cavalli alla commissione veterinaria alla vigilia di gara, e della partecipazione sempre con due soggetti alle prove ufficiali, cosa non sempre messa in atto da tutti i rioni, negli ultimi anni; inoltre, il cavaliere giostrante dovrà prendere parte alle prove ufficiali e alla cerimonia del giuramento solenne, altrimenti scatteranno pesanti multe. Solo i cinque cavalli destinati a Bigorda e Palio potranno calcare la pista di gara in prova. Stesso discorso per i fantini: per le prove della Bigorda, proveranno solo i fantini indicati a correre questa corsa ed eventualmente un sostituto. Così anche per il Palio.

Ecco il calendario completo delle manifestazioni 2023. Andando con ordine, le iniziative del Palio 2023 avranno la loro cerimonia d’apertura in Duomo sabato 13 maggio con la Donazione dei Ceri dove verrà presentato il Palio, realizzato dall’artista giapponese, faentina d’adozione, Ayano Yamamoto. Lunedì 29 dovrebbero avere inizio le prove libere per la Bigorda che si svolgeranno nell’orario consueto 21 – 23.15. Domenica 4 giugno, alle 16, si svolgerà nella Piazza del Popolo, il Torneo giovanissimi alfieri sbandieratori under 15. Poi, alle 21, il tradizionale Giuramento dei Cavalieri della Bigorda e a seguire, due gare: il singolo e la coppia, entrambe per under 21. Lunedi 5 giugno, inizio nei Rioni, della settimana della Bigorda. Venerdì 9, nelle corti rionali, la Cena propiziatoria, mentre nel pomeriggio al Centro Civico Rioni, la visita della commissione sanitaria ai cavalli. Poi, sabato 10 giugno, alle 19, è previsto il concentramento in piazza dei cortei: alle 21 la partenza del corteo allo stadio, mentre alle 22 si disputerà la gara. Il campione uscente è Gela Certian del Giallo.

Le prove della 66ª edizione del Palio del Niballo, dovrebbero avere inizio lunedì 12 giugno, e si svolgeranno nel consueto orario dalle 18.30 alle 21. Come tradizione vuole nel fine settimana, sabato 17 e domenica 18, si svolgerà il tradizionale torneo degli alfieri sbandieranti e musici, con alla domenica la gara più importante, la coppia, che sarà come sempre preceduta dal giuramento dei cavalieri del Palio. Da lunedì 19 a sabato 24 giugno, presso le sedi rionali, si svolgeranno le tanto attese settimane del Palio, che culmineranno alla vigilia della gara, con le cene propiziatorie. Sempre sabato 24, alla mattina, le visite ai cavalli del Palio. Infine, domenica 25, il gran giorno, con alle 16 il raduno dei cortei storici in piazza. Alle 17, la partenza del corteo verso il campo di gara, con in precedenza, novità, la premiazione della più bella figura femminile, del miglior figurante, e del migliore araldo. Alle 19.15, la gara. Il campione uscente, è Luca Innocenzi del Borgo.

Garavini Gabriele